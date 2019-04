In dem Brief an den Umweltausschuss des Parlaments werden Unwahrheiten über ICAN verbreitet, unter anderem wird ein angebliches Gespräch mit ICAN-Direktorin Beatrice Fihn wiedergegeben, das in Wirklichkeit nie stattgefunden hat (WN berichteten).

Auslöser des Vorgangs, über den zuerst die Taz berichteten, war eine Stellungnahme von ICAN Deutschland zur Urananreicherungsanlage. Kurz nachdem die Stellungnahme an den Umweltausschuss des Bundestages verschickt wurde, ging den Ausschussmitgliedern ein Brief zu, der angeblich von einem US-Wissenschaftler und ehemaligen Atomwaffeninspekteur namens Thomas C. Panto stammt. Darin wird die ICAN-Stellungnahme als „völlig unsinnig“ und „absurd“ bezeichnet. Außerdem wird behauptet, die ICAN-Direktorin Fihn distanziere sich von den Aussagen. Tatsächlich teilt sie das Anliegen und hat mit keinem Herrn Panto gesprochen.

Nach Recherchen der Taz liegt der Verdacht nahe, dass der Brief gar nicht von Herrn Panto stammt, sondern von einem ehemaligen Mitarbeiter der Urenco .

Dafür spricht unter anderem, dass sich über einen Herrn Panto keine Information im Internet findet, unter der angegebenen Postadresse in den USA kein Herr Panto wohnt, dass auch der Internationalen Atomenergieorganisation (für die er gearbeitet haben will) kein Herr Panto bekannt ist und dass der Brief des angeblichen US-Wissenschaftlers vom selben Gerät eingescannt wurde wie ein späterer Brief des in Deutschland lebenden Ex-Urenco-Mitarbeiters.

Beim Ostermarsch in Gronau am Karfreitag wird ICAN mit einem Redebeitrag vertreten sein.