Sperrung auf der Gildehauser Straße

Gronau -

Das Abwasserwerk der Stadt Gronau führt Kanalsanierungsarbeiten an der Gildehauser Straße durch. Darum werden voraussichtlich am Mittwoch (24. April) im Bereich der Gildehauser Straße/Ecke Spinnereistraße die Rechtsabbiegerspur der Spinnereistraße – Richtung Innenstadt, und die Linksabbie- gerspur der Gildehauser Straße – Richtung Spinnereistraße – gesperrt. Fuß- und Radwege bleiben größtenteils passierbar. Die Sperrungen werden voraussichtlich am Donnerstag (25. April) wieder aufgehoben. Das Abwasserwerk bittet um Verständnis.