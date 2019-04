Vom 1. bis zum 21. Mai können Mitglieder des Rates, Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter ­stadtradeln.de/gronau.

„Radfahren steht für mehr Lebensqualität“, sagte Bürgermeister Rainer Doetkotte , der selber täglich mit dem Fahrrad zum Rathaus fährt. „Beim Wettbewerb ,Stadtradeln‘ geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. „Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen COvermeiden“, informieren die Organisatoren der Kampagne. Jeder kann ein „Stadtradeln“-Team gründen oder einem Team beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. „Die Stadtverwaltung ist Vorbild und mit mehreren Teams dabei“, so Doetkotte.

Während des Kampagnenzeitraums bietet die Stadt Gronau allen Bürger die Meldeplattform „RADar!“ an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die „Stadtradeln“-App die Verwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

Die Stadt hofft auf eine rege Teilnahme beim „Stadtradeln“, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. Überdies veranstaltet die Stadt im Rahmen der Aktion ein Preisausschreiben für Schülerinnen und Schüler in Gronau. Diese haben im Klassenverbund die Möglichkeit, Preise im Wert von 120 Euro (1. Platz), 80 Euro (2. Platz) und 50 Euro (3. Platz) zu gewinnen.

Eine von Ratsmitglied Udo Buchholz (GAL) initiierte Radtour führte jetzt nach dem Fototermin am Rathaus über eine Strecke von etwa zwölf Kilometer vom Rathaus entlang der Dinkel, durch Losser und Overdinkel zum Drilandsee. An der Tour nahm auch ein Neu-Gronauer teil, der aktiv die NRW-Fahrradkampagne „Aufbruch“ unterstützt. Mit der „Volksinitiative Aufbrauch Fahrrad“ soll erreicht werden, dass der Anteil des Radverkehrs in NRW bis 2025 von acht auf 25 Prozent landesweit erhöht wird.