In den folgenden Sätzen treten andere Gedanken in den Mittelpunkt. Anne schildert das Schöne, das sie aus dem Versteck heraus beobachten kann: den blauen Himmel, der Sonnenschein, der Kastanienbaum, die Vögel, „die im Tiefflug wie aus Silber aussahen“. Das alles bringt sie zu der Äußerung: „So lange es das noch gibt, so lange kann ich nicht traurig sein“. Trotz vorübergehender Zweifel ist sie sich schließlich sicher, dass sie ihr Talent zum Schreiben nutzen und Journalistin werden will. Auch genießt sie ihre aufkeimende Liebe zu dem ebenfalls im Versteck lebenden Peter. Der letzte Satz beinhaltet noch einmal eine Schilderung Annes von der scheinbaren Ausweglosigkeit des Krieges, um dann aber abzuschließen mit dem Ausdruck der Hoffnung: „Und dennoch, wenn ich zum Himmel schaue, fühle ich irgendwie, dass sich alles zum Guten wenden wird.“