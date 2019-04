Kritik an Atompolitik

Die gemeinsame Protestaktion von Anti-Atom- und Friedensbewegung in Gronau ist der Auftakt für die Ostermärsche in NRW. Auch Gäste aus den Niederlanden und Belgien waren anwesend. Die maroden belgischen Reaktoren in Tihange und Doel werden mit angereichertem Uran aus Gronau betrieben. Im Aufruf zur Teilnahme an dem Ostermarsch heißt es unter anderem: „Urananreicherung ist zivil wie friedenspolitisch extrem gefährlich – im westfälischen Gronau wie auch andernorts. Der Erhalt und Ausbau der Urananreicherung trägt in Deutschland und weltweit zur unverantwortlichen Fortsetzung der Atomenergienutzung sowie zum neuerlich angeheizten nuklearen Wettrüsten bei. Wir fordern deshalb die sofortige Beendigung der Urananreicherung in Gronau und weltweit – sowie die Umsetzung des von ICAN initiierten Atomwaffenverbotsvertrags.“ Und: „Anstatt unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und politische Ziele wie Arbeitsplätze, Kohleausstieg und Atomausstieg gegeneinander auszuspielen sowie das internationale Wettrüsten anzuheizen, setzen wir uns für solidarisches Miteinander ein.“

Themen des Ostermarsches sind zudem friedenspolitisch problematische Geschäftsvorhaben von Urenco sowie dubiose Vorfälle rund um die Urananreicherungsanlage in Gronau. So sorgt die aktuelle Ankündigung des deutsch-niederländisch-britischen Urananreicherers für große Unruhe, in den USA mit Billigung der Bundesregierung auf zivil-militärisch äußerst brisante 19,75 Prozent Uran 235 anreichern zu wollen, teilen die Veranstalter mit. Für Brennelemente sind eigentlich nur etwa fünf Prozent normal. Ab einem Anreicherungsgrad von 20 Prozent Uran 235 gilt Uran als atomwaffentauglich.

Im Fokus steht auch der kürzlich bekannt gewordene dreiste Versuch aus dem Urenco-Umfeld, mit einem fingierten Schreiben an den Bundestag die Friedensnobelpreis-Organisation ICAN zu diskreditieren.