Essen auf Herd geriet in Brand

Gronau -

Brennendes Essen hat am Freitag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 9.25 Uhr war Pflegedienstpersonal im Treppenhaus eines Wohnhauses an der Konrad-Adenauer-Straße Brandgeruch aufgefallen. Es stellte sich heraus, dass auf einem Herd Essen in Brand geraten war. Der Bewohner wollte dies mit Kleidungsstücken ersticken. Dabei entzündeten sich auch die Kleidungsstücke. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht.