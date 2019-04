Bauschutt illegal entsorgt

Bereits zwischen dem 9. April, 9 Uhr, und dem 10. April, 10 Uhr, ist es an einem Waldweg in unmittelbarer Nähe zum Kloster Bardel zu einer illegalen Müllentsorgung von Bauschutt gekommen. Der Bauhof Bad Bentheim hat sich um die Entsorgung gekümmert. Möglicherweise kommt der Verursacher aus dem Raum Gronau, so die Polizei am Freitag. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter 05922 9800 entgegen.