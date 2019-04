Mit Tempo 150 in 70 km/h-Zone

Gronau -

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein Verkehrsteilnehmer unterwegs, den die Polizei jetzt auf der Landesstraße 572 in Gronau blitzte. In einem Bereich, in dem nur 70 km/h erlaubt waren, wurde das Fahrzeug mit 150 km/h gemessen. Dr Fahrer muss wie elf weitere Raser mit einem Fahrverbot rechnen. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken hatte zwischen dem 11. und 17. April an insgesamt 24 Messstellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 17 150 Fahrzeuge überprüft. Fast sieben Prozent der gemessenen Fahrzeugführer fuhren zu schnell, teilte die Polizei am Freitag mit.