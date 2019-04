Brand im Gildehauser Venn

Erst vor fünf Jahren hatte ein Feuer in dem Naturgebiet gewütet. Damals waren rund 150 Hektar beschädigt worden. Die Feuerwehrleute waren im März 2014 über 16 Stunden im Einsatz gewesen. Glück im Unglück bei dem Feuer am Ostersonntag war, dass im Gegensatz zu dem Brand vor fünf Jahren der Wind nicht so stark wehte. Allerdings fanden die Flammen in dem trockenen Venn reichlich Nahrung.

Ebenfalls gegen 18.30 Uhr war die Feuerwehr Gronau zu einem Feuer im Kloster in Epe ausgerückt. Dort waren draußen gestapeltes Holz und andere Gegenstände in Brand geraten. Das Feuer war schnell gelöscht.