Große Freude bei Unterstützerschar aus Gronau: Joana Kesenci ist im Finale

Die Erleichterung war riesengroß: Als am Samstagabend um kurz vor 23 Uhr Oliver Geissen , Moderator der TV-Show Deutschland sucht den Superstar (DSDS), das Ergebnis des Zuschauer-Votings verkündete, fiel eine gewaltige Anspannung von der Gronauer Teilnehmerin Joana Kesenci ab. Sie hatte es tatsächlich geschafft. Am kommenden Samstag (27. April) ist sie eine von vier Kandidaten im Finale und kämpft um den begehrten Superstar-Titel.

100 Unterstützer aus Gronau

Nicht nur die Unterstützung am Telefon war groß. Auch im Studio hatte sie eine große Fangruppe hinter sich. Rund 100 Unterstützer waren aus Gronau mit in die Domstadt gereist. Im großen Doppeldecker-Bus nahm auch das Maskottchen von Vorwärts Epe Platz, das der Nachwuchssägerin Glück bescherte.

Trotz einer schwierigen Songauswahl – mit dem Straßenmusiker Nick Ferretti coverte sie von Lady Gaga und Bradley Cooper das Lied „Shallow“ aus dem Film „A Star is born“ und als Solistin bekam die Gronauerin „Endlich sehe ich das Licht“ aus „Disneys Rapunzel – Neu verföhnt“ vorgegeben – begeisterte Joana Publikum und Jury gleichermaßen.

Halbfinale von "Deutschland sucht den Superstar" 1/53 Die Entscheidung: Joana Kesenci (r.) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die DSDS-Jury, bestehend aus (v.l.) Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs und Clarissa Schöppe sind ausgeschieden. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti (l.) und Davin Herbrüggen stehen im "DSDS"-Finale am 27. April 2019. Finalistin Joana Kesenci fehlt aus Jugendschutzgründen auf diesem Gruppenfoto. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert und Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert und Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Dieter Bohlen (r.) und Pietro Lombardi. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Jury: V.l.: Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Top 6 von "DSDS" mit Moderator Oliver Geissen. V.l.: Nick Ferretti, Clarissa Schöppe, Joana Kesenci, Oliver Geissen, Davin Herbrüggen, Taylor Luc Jacobs, und Alicia-Awa Beissert. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Jury: V.l.: Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Chefjuror Dieter Bohlen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Chefjuror Dieter Bohlen (l.) und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Moderator Oliver Geissen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert und Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xavier Naidoo Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xavier Naidoo Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xavier Naidoo Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Auch 2020 besteht die Jury wieder aus (v.l.) Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo. 2.v.l Moderator Oliver Geissen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Joana Kesenci (r.) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Davin Herbrüggen (r.) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Nick Ferretti ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Alicia-Awa Beissert (M.) ist im Finale. Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs scheiden aus. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Alicia-Awa Beissert (vorne) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti (l.) und Davin Herbrüggen stehen im "DSDS"-Finale am 27. April 2019. Finalistin Joana Kesenci (oben rechts) fehlt aus Jugendschutzgründen auf diesem Gruppenfoto. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Treffen der Fans an der Pyramide

Am Dienstag (23. April) werden sich die Joana-Fans und Unterstützer aus Gronau und Umgebung um 18 Uhr auf dem Gelände der Laga an der Pyramide treffen. „Es wäre schön, wenn viele ihre Joana-T-Shirts tragen würden“, sagt ihre Tante Marcella Stern, die sich auf Teilnehmer aus allen Altersgruppen freut. Gemeinsam soll ein großes Supporter-Foto gemacht werden.

Am Samstag werden in der Mittagszeit wieder viele Fans gemeinsam mit dem Bus nach Köln reisen. „Wir stecken gerade mitten in den Planungen“, freut sich auch Joanas Vater Bunyamin Kesenci über die vielen Unterstützer seiner Tochter.

Vier Kandidaten im Finale

Für Joana war das Osterfest von Arbeit gekennzeichnet. Schließlich ist nach der Show zugleich auch vor der Show. Bei den verbleibenden vier Kandidaten laufen bereits die Vorbereitungen für die Finalauftritte am Samstagabend – dann geht es schließlich um den Titel und die Frage, wer sich „Superstar“ nennen darf.