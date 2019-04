Heike Wessling mit Quixi holt Tagessieg

Vier Teams hatten sich zur Begleithundeprüfung angemeldet. Inga Göhlfennen mit ihrer Hündin Nenja, Birgit Böcker mit ihrem Rüden Bruno und Franz Schnieders mit seiner Hündin Inuk erreichten das Prüfungsziel mit teilweise sehr guten Leistungen. Ein Team verpasste das Prüfungsziel knapp.

Anschließend wurde mit der Abteilung B Unterordnung bei den Schutzhunden fortgefahren. Alle angetretenen Prüflinge meisterten auch dieses Zwischenziel. Die Leistungen der Schutzhunde waren stark und wurden mit hohen Punktzahlen belohnt. Den besten Schutzdienst mit 97 Punkten legte Thomas Heidemann mit seinem Rüden Hako vom schwarzen Rubin ab.

Den Tagessieg holte Heike Wessling mit Quixi in der IGP 1 (270 Punkte), gefolgt von Thomas Heidemann mit Hako in der IGP 1 (260 Punkte). Den dritten Platz belegten Peter Hartmann und sein Rüde Kajus, die in der IGP 2 250 Punkte erreichten. Es folgten Willi Kottig und seine Hündin Holly, die in der IGP1 ebenfalls 250 Punkte erreichten. Markus Krusch führte seine Hündin Nympha of Skah Dakota erfolgreich in der Fährte und in der Unterordnung mit insgesamt 170 Punkten.

Abschließend dankte Jörg Remmeke dem Prüfungsleiter Anton Lammers sowie dem Fährtenleger Marco Schnitker und Manfred Ostendorf als Schutzdiensthelfer für die vorbildliche Arbeit und Unterstützung während des gesamten Prüfungstages.