Das Deutschland-Jahr „Wunderbar together“ bedeute keinesfalls, die aktuellen Spannungen in den transatlantischen Beziehungen außen vor zu lassen, wie das Motto nahe legen könnte. Doch hätten Differenzen auf politischer Ebene weniger Einfluss auf die Zivilgesellschaft als viele denken, sagt Deutschlands Botschafterin in den USA, Emily Haber : „Wie wir aus aktuellen Studien wissen, wird Deutschland in den USA nach wie vor und sogar in wachsendem Umfang positiv wahrgenommen – als Wirtschaftsstandort, als Technologiestandort, als modernes, tolerantes, offenes Land.“ Die beiden Zivilgesellschaften sollen im Rahmen von „Wunderbar together“ ins Gespräch kommen und an die lange Tradition des gemeinsamen Dialogs anknüpfen, gerade angesichts der aktuellen politischen Meinungsverschiedenheiten. Und dies nicht nur in den großen Metropolen, sondern auch im sogenannten Heartland, den ländlichen Gegenden im Zentrum der USA.

Das ist die Kernidee hinter der groß angelegten Initiative, die das Auswärtige Amt gemeinsam mit dem Goethe-Institut und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ausrichtet. Dafür hat das Goethe-Institut gemeinsam mit 300 Projektpartnern ein eindrucksvolles Veranstaltungsprogramm erarbeitet. „Wir wollen improvisieren“, erklärt Christoph Mücher, der das Deutschland-Jahr für das Goethe-Institut in den USA koordiniert. „Uns fasziniert die Frage, was man in diesen Städten machen kann, wenn man mit nichts kommt als einem positiven Gefühl, ein bisschen Geld und Enthusiasmus.“

Um möglichst flächendeckend präsent zu sein, fährt ein sogenannter „WanderbUS“ rund 60 Städte im ganzen Land an, und das Programm „Meet-A-German“ der Fulbright-Kommission bringt junge deutsche „Botschafter“ an Schulen in allen 50 Bundesstaaten.

Eines der 300 Projekte mit der Bezeichnung „Grononla“ (die Abkürzung stammt von Elmar Hoff und steht für die kulturelle Verbindung zwischen Gronau und New Orleans) hat sich zum Ziel gesetzt, historische Materialien, die durch den Wirbelsturm „Katrina“ verloren gegangen sind, verschiedenen Institutionen – unter anderem der Musician Clinic New Orleans – zu überlassen. Zudem werden im Mai in New Orleans Unikate aus dem Besitz des Gronauer „New-Orleans-Mannes“ Elmar Hoff übergeben, die die kulturelle Beziehung dieser beiden Städte in den letzten 30 Jahren dokumentieren.

Dazu Elmar Hoff: „Ich habe einige Tausend Fotos und Filmaufnahmen digitalisiert, die vor 2005 („Katrina“) oder danach entstanden sind, in meiner Sammlung. Dazu gibt es eine Dokumentation. All das wird im Deutschen Haus in New Orleans an die Musicians Clinic und im Jamalar Studio, dem ältesten amerikanischen Gospel-Studio, übergeben. Die Clinic leistet nicht nur Gesundheitsvorsorge und Fürsorge für Musiker, sondern setzt sich auch für die Wahrung des kulturellen Erbes ein. Genau dazu passt die Aktion im Rahmen des Freundschaftsjahres des Goethe-Instituts. Die genauen Termine werden derzeit festgelegt.“