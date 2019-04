Fahrten zu Turner und Rembrandt

Gronau -

Die Theatergemeinschaft im EKMD organisiert neben den Fahrten zu verschiedenen Bühnen und Konzerten auch Reisen zu Museen. So steht am 22. Mai (Mittwoch) eine Tagestour zum Schloss Wilhelmshöhe in Kassel an. Dort wird derzeit die Ausstellung „Liebe und Ehe in Rembrandts Zeit“ gezeigt. Der Tod Rembrandts jährt sich 2019 zum 350. Mal. Unsterblich dagegen ist die Liebe zu seiner Ehefrau Saskia. Die Sonderausstellung blickt auf die Geschichte des Ehepaares, die zugleich eine Geschichte von Liebe und Ehe im Goldenen Zeitalter der Niederlande ist. Wie lernte man sich kennen? Wie sah Dating im 17. Jahrhundert aus? Wie wurde geheiratet? Was machte den Ehealltag aus? Und wie ging man mit den Schicksalsfällen des Lebens um, dem Tod von Ehegatten ebenso wie von Kindern?