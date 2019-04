Ein Feueralarm hat in der Nacht zum Mittwoch die hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache sowie die Freiwilligen des Löschzuges Gronau aus dem Schlaf gerissen. Um kurz nach zwei Uhr in der Nacht gerieten unter dem Abdach eines Hauses an der Scholtenstraße gelagerte Gegenstände in Brand. Die Wehr rückte mit insgesamt 15 Einsatzkräften an und löschte den Brand. Nach Angaben der Polizei ist vermutlich eine Kühltruhe, die aus technischen Gründen in Brand geriet, Ursache für das Feuer. Neben den gelagerten Gegenständen ging auch ein Holzzaun als Abgrenzung zum Nachbarn in Flammen auf. Gebäudeschaden entstand nach Angaben der Polizei nicht. Für die Feuerwehrkräfte war der Einsatz um 3.26 Uhr beendet.