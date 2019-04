DSDS-Fans treffen Joana vor der Laga-Pyramide

Das war für viele kleine Gronauer sicher ein großes Erlebnis: Am Dienstagabend sollte zunächst nur ein Foto der Fans und Unterstützer von Joana Kesenci gemacht werden, die am Samstagabend im Finale der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) stehen wird. Am Nachmittag verdichteten sich die Gerüchte, dass die 17-jährige Nachwuchssängerin zu Dreharbeiten mit einem TV-Team in Gronau sein sollte – und um kurz vor 18 Uhr erhielten die Teilnehmer der Support-Aktion die Bestätigung. „Joana wird in gut einer halben Stunde hier sein“, verkündete ihre Tante Marcella Kern-Kesenci. In einem Mini-Cabrio und mit Vorwärts-Epe-Maskottchen Siggi an ihrer Seite kam sie zu einer Gruppenaufnahme vorgefahren und stimmte anschließend gemeinsam mit ihren Unterstützern ein Lied an. Bevor Joana sich wieder auf den Weg nach Köln machen konnte, waren allerdings etliche Selfies und Autogramme angesagt.