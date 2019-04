Wahlkampf der Grünen: Kein Plan(et) B

„Aus diesem Grunde werden auch Schülerinnen und Schüler der ‚ Fridays for Future ‘-Bewegung am ‚Planeten‘ erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. Auch auf ihren Transparenten ist der „No Planet B“-Spruch häufig zu lesen. Die Aktiven der Gronauer „Pulse of Europe“-Gruppe haben ihr Kommen auch zugesagt, da die Europawahl entscheidende Weichen für die Gestaltung Europas stellen werde.

Die grünen Wahlkämpfer bieten neben Infos zur Europa-Politik allen Interessierten an, sich vor dem Planeten-Ballon fotografieren zu lassen. Der Ballon wird am morgigen Freitag auf dem Markt in Epe „aufgepustet“. Die Foto-Aktion ist von 11 bis 13 Uhr vorgesehen.