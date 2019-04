Das Gericht ermittelt zurzeit letzte Details, inwieweit der Mann in die Betrügereien um mehr als eine Million Euro einbezogen war. Möglicherweise 25 bis 30 Ausweise habe der Angeklagte für den Kopf der Bande aus Gronau imitiert, berichtete der Kriminalist aus Vernehmungen des Angeklagten.

Eingangs habe der 39-Jährige erklärt, „für 1000 Euro pro Stück“ gefälschte Ausweise aus den Niederlanden gekauft zu haben. In einer späteren Aussageversion will er mehrere Exemplare doch selbst angefertigt und dafür insgesamt 5000 Euro erhalten haben, obwohl 12 000 verabredet gewesen seien. Dann wiederum habe der Mann ausgesagt – und das tat er auch am Landgericht –, er habe 2000 Euro zuzüglich „Spesen“ erhalten. „Am Anfang habe ich gelogen“, erklärte der Gronauer.

Einige Beteiligte des Kreditbetruges sind bereits verurteilt, zum Teil stammen sie „aus dem kriminellen Milieu in Gronau“, erklärte der Polizist. Der 39-Jährige ist der bisher letzte Angeklagte im Gesamtfall. Mehrere Banken in Deutschland wurden getäuscht, indem Privatkredite beantragt, per simplen Post-Identitäts-Verfahren von den Banken genehmigt und über Geldautomaten ausgezahlt, dann aber kaum oder gar nicht getilgt wurden.

„Die Bande hat die Personalien leben lassen“, sagte der Ermittler. Briefkästen angemieteter Wohnungen seien „verwaltet“ und teils für mehrere nicht existierende Identitäten genutzt worden. Genannt wurden im Prozess bisher Adressen in Gronau, Bad Bentheim, Bielefeld und bei Hannover.

Der Angeklagte gibt zu, Standorte abgefahren zu haben, um die Briefkästen zu kontrollieren. „Sie haben Post angefordert, zum Beispiel von Universitäten oder Mode-Kataloge“, so der Kriminalist weiter. Damit die Adressen echt erschienen.