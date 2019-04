Dieses Mal richtet die WTG den Blick mit dem Referenten Dirk Jäger auf die Arbeitswelt. Die Welt wird digitaler, die immer schnelleren Innovationszyklen verändern den Alltag spürbar. Diese neue Dynamik erlebt man in der Arbeitswelt häufig als Problem. Klassische Konzepte von Zusammenarbeit und Führung scheinen angesichts der veränderten Parameter nicht mehr zu funktionieren. Auf der Suche nach neuen Ansätzen begegnet man Trendbegriffen wie „Agilität“, „New Work“, „Scrum“ oder „OKR“.

„Die Vielzahl von Konzepten verunsichert dabei oft Unternehmer und Entscheider“, so die Wirtschaftsförderin Katharina Vater. „Was ist die richtige Methode? Wonach soll ich mich zukünftig richten? Und: Was bedeutet die neue Arbeitswelt für mein Unternehmen?“ sind häufig gestellte Fragen, auf die Dirk Jäger praktische Antworten liefert. Der selbstständige Berater für moderne Zusammenarbeit setzt in Sachen „Agiler Wandel“ vor allem auf Anwendbarkeit. „Auf Trendbegriffe kommt es nicht an, sondern auf eine neue Art, Arbeit zu denken. Am Ende des Wandels steht ein neues Verständnis von Team-Organisation, Wertschöpfung und Führungsaufgaben“, so Jäger. Die Gäste erfahren, worauf es in der neuen Arbeitswelt heute und künftig noch viel mehr ankommt.

Eingeladen sind alle interessierten Unternehmer sowie Unternehmensvertreter aus Gronau und Epe. Das Detailprogramm sowie das Anmeldeformular gibt es unter wtg-gronau.de oder bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau, Kathrin Homölle, ✆ 02562 931013, E-Mail: homoelle@wtg-gronau.de.