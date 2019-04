Flatterulme neu im Arboretum

Die Stadt hat ein schönes Exemplar für die Pflanzung ausgesucht. Das Gelände am Arboretum ist auch vorbereitet für das Einsäen von Blumensamen, den der Bürgerverein Dinkelaue gestiftet hat. Am Samstag (27. April) ab 15 Uhr bittet der Bürgerverein zur symbolischen Pflanzung der Flatterulme und zum Kaffeetrinken im Vereinshaus der Taubenfreunde. Die Baumschule Terbrack hat wieder einige kleine Flatterulmen gestiftet, die an die Interessierten verteilt werden.