Gronau -

Das Rote Kreuz in Gronau ruft zur Blutspende auf. Gelegenheit dazu gibt es am Donnerstag und Freitag (2. und 3. Mai) sowie am 6. Mai (Montag). Blutspender sind von 16 bis 20 Uhr im DRK-Zentrum, Ochtruper Straße 138, willkommen.