DGB-Kundgebung am 1. Mai in Gronau

Gronau -

Der DGB-Ortsverband Gronau lädt zur Kundgebung am 1. Mai ein. Anlässlich der Europawahl am 26. Mai steht die Veranstaltung unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ Die stellvertretende DGB-Ortsverbandvorsitzende, Anke Rehorst, verdeutlicht: „Lange Zeit standen nicht die Rechte der Beschäftigten im Vordergrund der EU, sondern wirtschaftliche Ziele. Aber allmählich wächst das Bewusstsein, dass auch soziale Fragen eine zentrale Rolle spielen, um Europa zusammenzuhalten. Deshalb gibt es seitens der Gewerkschaften ein klares Ja zur EU, allerdings muss an einigen Stellschrauben gedreht werden, damit es ein soziales, solidarisches und gerechtes Europa wird!“