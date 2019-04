Der Dinkel wieder Raum geben

Im Sommer tut sich was an der Dinkel in Epe . An gleich vier Stellen zwischen Alfertring und der Ortsgrenze zu Nienborg soll das Flüsschen ökologisch aufgewertet werden. Dass die Stadt hier tätig wird, hat auch mit einer Entscheidung zu tun, die vor knapp 19 Jahren in Brüssel und Straßburg gefällt wurde. So lange ist es nämlich schon her, dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Kraft getreten ist.

EU-Wasserrahmenrichtlinie Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist im Dezember 2000 in Kraft getreten. Sie bildet den Rahmen einer integrierten Gewässerschutzpolitik in Europa. Ziel ist es, dass alle Gewässer – vom Grundwasser über Flüsse und Seen bis hin zu Küstengewässern – (auch grenzüberschreitend) einen „guten“ Zustand erreichen. Bezogen auf Fließgewässer bedeutet das, die Gewässer als Ökosysteme zu schützen, dauerhaft zu verbessern und Verschlechterungen zu vermeiden. Je weniger ein Fließgewässer von Menschen verändert wurde, je intakter die Lebensgemeinschaft eines Gewässers, desto besser sein ökologischer Zustand. Auch die Temperatur und die Durchlässigkeit (zum Beispiel für Fische, die von der Mündung ins Quellgebiet wandern wollen) spielen hierbei eine Rolle. Der chemisch gute Zustand bezieht sich auf eine möglichst geringe Schadstoffbelastung. Die WRRL musste bis 2003 in nationales Recht umgesetzt werden. Ursprünglich sollte das Ziel der WRRL bis 2015 erreicht werden. Die Frist kann höchstens bis 2027 verlängert werden. ...

Frank Kuhls , der bei der Gronauer Stadtverwaltung unter anderem für Wasserbaumaßnahmen zuständig ist, beschreibt, was sich hinter der Bezeichnung Sammelmaßnahme untere Dinkelaue Epe verbirgt. „Die Dinkel soll sich selber wieder entwickeln können. Wir wollen ihr wieder Raum zurückgeben.“ Dafür werde das Ufer in vier Bereichen stufig abgeflacht, damit die Dinkel dort bei Hochwasser auch über die Ufer treten könne. Sogenannte Initialgerinne – parallel zum Bach angelegte Bögen und Schleifen – sollen dem Gewässerlauf neuen Schwung geben. Es sollen auch Prallufer (steile Ufer an der Außenseite einer Biegung) entstehen, an denen zum Beispiel der Eisvogel Brutplätze finden könnte. Außerdem soll Totholz eingebracht und am Ufer Gehölze angepflanzt werden. Die Stadt kalkuliert mit Baukosten von rund 750 000 Euro. 80 Prozent davon werden über EU-Fördermittel abgedeckt.

Behörden- und Genehmigungsmarathon

Frank Kuhls hat noch viele weitere Informationen zum Ortstermin an der Dinkel mitgebracht. Dass die Sammelmaßnahme eigentlich sechs Projekte umfasst, die Stadt aber bei zwei Teilprojekten keinen Zugriff auf die entsprechenden Grundstücke hat. Dass zwei der Teilprojekte eigentlich Maßnahmen des Kreises sind, die die Stadt gegen Kostenerstattung übernommen hat. Dass die Sammelmaßnahme Teil eines Maßnahmenbündels ist, für das schon 2012 ein Umsetzungsfahrplan erarbeitet wurde. Dass viele Akteure und ein Behörden- und Genehmigungsmarathon die ganze Sache reichlich kompliziert machen . . .

Und so kommt das Gespräch schnell auf die Probleme mit der Umsetzung der WRRL: Im Grunde ein guter Ansatz, aber leider fehlen die Fachleute, die die Gesetzesvorlage umsetzen können, lautet Frank Kuhls persönliche Einschätzung. So sei er bei der Stadt – neben seinem Fachdienstleiter Andre Homölle – der einzige, der für die Umsetzung der WRRL zuständig ist. Und zwar als eine von vielen Zuständigkeiten, zu denen auch 93 städtische Brücken gehören. Abgesehen davon sei die Stadt für die Gewässer gar nicht zuständig, sondern in der Regel nur ausführendes Organ.

Zustand der Dinkel Ist ein Fließgewässer künstlich angelegt oder so stark von Menschen verändert worden, dass ein Vergleich der aktuellen mit der natürlichen Artenzusammensetzung gar nicht (mehr) möglich ist, sieht die WRRL ein abgeschwächtes Ziel vor: dann muss statt eines guten ökologischen Zustands nur ein gutes ökologisches Potenzial erreicht werden. Das ist erreicht, wenn möglichst viele Maßnahmen zur Verbesserung umgesetzt werden, ohne dass die Nutzung des Gewässers (zum Beispiel zur Entwässerung der Felder oder zum Hochwasserschutz) erheblich beeinträchtigt wird. Die Dinkel wurde – wie etwa die Hälfte aller Bäche und Flüsse in Deutschland – als „erheblich verändert“ eingestuft. Auf der Skala der Gewässerstrukturgütebewertung, die von eins, „naturnah“, bis sieben, „übermäßig geschädigt“ reicht, rangiert die Dinkel bei sechs bis sieben. Nur südlich von Heek gebe es auch einige Abschnitte im Bereich drei bis vier, teilte ein Sprecher der zuständigen Bezirksregierung Münster auf WN-Nachfrage mit. Der Katalog der Probleme der Dinkel ist lang: Durch viele menschliche Eingriffe wie die Begradigung oder auch sogenannte Querbauten (Wehre) ist die Durchgängigkeit beeinträchtigt und die Fließgeschwindigkeit herabgesetzt. Es gibt unnatürliche Nährstoffansammlungen, eine erhöhte Temperatur und weniger Sauerstoff im Wasser. Der chemische Zustand der Dinkel sei aber überwiegend gut, so die Auskunft der Bezirksregierung. Allerdings gebe es stellenweise eine erhöhte Phosphorbelastung aufgrund der intensiven Landwirtschaft und der Einleitung von gereinigtem Wasser aus Kläranlagen. ...

Zuständige (Genehmigungs-)Behörden dagegen sind die Bezirksregierung Münster als Obere und der Kreis Borken als Untere Wasserbehörde. Die konkrete Unterhaltung der Fließgewässer wird im Kreis Borken von 29 Wasser- und Bodenverbänden wahrgenommen. Das sind zwar rein rechtlich öffentlich-rechtliche Körperschaften, die von der Unteren Wasserbehörde betreut, unterstützt und überwacht werden – de facto engagieren sich die Mitglieder aber ehrenamtlich und haben nicht zwingend die nötige Zeit und das entsprechende Fachwissen. Weitere Akteure sind Privatpersonen, denen Grundstücke oder Bauten wie Wehranlagen gehören.