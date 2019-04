Ewald Klöpper beschäftigt sich seit 2012 näher mit der WRRL. Als Ruheständler hat der Angler und Naturfreund eine Fortbildung zum Gewässerwart absolviert. Bei zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung von Gewässerstrukturen – sei es an der Dinkel, am Strothbach, Eschbach oder Goorbach – hat er mitgearbeitet. „Hier habe ich für tausend Euro Kies eingebracht“, sagt er beim Ortstermin am Strothbach. Er bedauert, dass die ehrenamtlich Engagierten „immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen“.

Er könne auch sagen, dass es mit der Umsetzung der WRRL sowohl bei unseren Nachbarn in Holland als auch in Niedersachsen besser laufe. In Holland sei das den Waterschappen zu verdanken. Dieses besondere Modell der (steuerfinanzieren) Selbstverwaltung funktioniere offenbar besser als das deutsche Modell mit den Wasser- und Bodenverbänden. Und in Niedersachsen würden auch relativ große Projekte durch ehrenamtlichen Einsatz und Gelder aus der Bingo-Umweltstiftung realisiert. Das sei deutlich unbürokratischer und schneller als der Behördenmarathon, den er im Kreis Borken erlebe.