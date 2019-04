Vorgesehen waren 15 Jahre, um die Ziele der WRRL zu erreichen. Dann sollten Fließgewässer in einem sehr guten oder guten Zustand sein oder – bei stark veränderten oder künstlichen Gewässern – zumindest ein gutes ökologisches Potenzial erreichen. Das wäre 2015 gewesen. In Deutschland waren seinerzeit sieben Prozent der Fließgewässer in einem „guten“ Zustand beziehungsweise hatten ein gutes ökologisches Potenzial.

Vonseiten der Politik werden zahlreiche Gründe genannt, warum es so schwierig sei, schneller bessere Ergebnisse zu erzielen: umgesetzte Maßnahmen bräuchten mehr Zeit zu wirken, andere Politikfelder (z.B. die Landwirtschaftspolitik) kämen nicht hinterher und überhaupt hätten Menschen die Gewässer sehr lange nur mit dem Blick auf eigene (wirtschaftliche) Interessen bewirtschaftet.

Umweltschützer kommen dagegen zu ganz anderen Ergebnissen: Deutschland verschleppe das Projekt und hoffe auf weitere Fristverlängerungen. Engagierten Wasserbehörden stehe eine übermächtige Lobby aus Agrarindustrie, Schifffahrt, Verkehr und Bergbau gegenüber, die eine konsequente (richtlinienkonforme) Umsetzung in Deutschland verhindere, heißt es zum Beispiel auf der Internetseite des BUND (bund.net/fluesse-gewaesser/wasserrahmenrichtlinie/).