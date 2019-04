Bewährungsstrafe für Banken-Betrug denkbar

Ein „rechtlicher Hinweis“ wird noch vor den Plädoyers gegeben, in denen Staatsanwaltschaft und Verteidiger ihre Anträge zu Urteil und Strafmaß stellen. Das Gericht könnte nach dem Hinweis ein Vergehen abschließend anders bewerten, als es ursprünglich angeklagt war.

In acht Fällen, so hieß es, könnte das Gericht entscheiden, dass der Gronauer „Totalfälschungen“ von Ausweisen angefertigt habe, erklärte der Vorsitzende Richter. Die unechten Papiere wurden von einer kriminellen Gruppe benutzt, um bei Geldinstituten an Kredite zu kommen. Über erfundene Identitäten prellte man die Banken um den Großteil des Geldes.

„Urkundenfälschung in Tateinheit mit Beihilfe zum Betrug“, so hieß es, habe der mehrfache Familienvater ohne Berufsausbildung gegebenenfalls mit zu verantworten. Auch habe der Mann, der in den 1980er-Jahren mit seinen Eltern als Flüchtling nach Deutschland kam und heute als Selbstständiger arbeitet, in zwei Fällen „Briefkastenpflege“ betrieben. Die Gruppe mietete Wohnungen an und ließ sich Kredit-Unterlagen dorthin schicken. Der 39-Jährige dürfte sich laut Gericht um die Post für zwei Scheinidentitäten in Ibbenbüren gekümmert haben. Der Gronauer hat im Verfahren eine Mittäterschaft zugegeben und die Methoden der Gruppe dargelegt. Auch, wie er die Ausweise fälschte.

Den Schaden für die Banken, so der Richter, für den der 39-Jährige mitverantwortlich wäre, liege bei über 108 000 Euro. Zwar könnten ihm womöglich mehr Taten nachgewiesen werden. Dann müssten aber weitere Zeugen geladen und Ermittlungen unternommen werden. Aus „verfahrensökonomischer“ Sicht – also im Hinblick auf Aufwand und Kosten – könne eine Teileinstellung sinnvoller sein.