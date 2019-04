Nach der Erweiterung und der Sanierung eines Brandschadens waren im Dezember 2017 in der Schule Schäden an den Steineisendecken festgestellt worden. Dies führte zur Sperrung des alten Gebäudeteils aus dem Jahre 1899. In einem aufwendigen Verfahren mussten daraufhin die Decken von sechs Klassenräumen sowie der Verwaltungsräume und des Lehrerzimmers statisch ertüchtigt werden. Aufgrund von Schadstoffbelastungen in Spachtelmassen, im Fliesenkleber und in Teilen des Bodenbelages wurden eine Schadstoffentsorgung sowie – daraus resultierend – weitere Sanierungen erforderlich. Dazu zählten laut Stadt etwa die vorgezogene Erneuerung der Elektro-, Heizung- und Sanitärinstallationen. Mit den Sanierungsmaßnahmen wurde nach dem erforderlichen Ausschreibungsverfahren im Juli 2018 begonnen.

Die Klassen aus dem Altbau sowie die Verwaltung wurden während der Baumaßnahme in insgesamt sieben Container auf den Schulhof ausgelagert. Schüler und Lehrer rückten zusammen, Materialien wurden ausgelagert. „Insgesamt war es eine schwierige Zeit mit massiven Einschränkungen im Schulbetrieb, die jedoch von allen Beteiligten mit viel Engagement und Einsatz gemeistert wurde“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Und weiter: „Umso erfreulicher ist es für Kinder, Eltern, Lehrer und Mitarbeiterinnen, dass der Schulbetrieb jetzt in den sanierten Räumen wiederaufgenommen werden kann. Für die Geduld und das Verständnis bedankt sich das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt.“