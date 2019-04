Heile Welt(kugel) als Hingucker

Epe -

In Epe war die Welt gestern heil. Na ja, zumindest die, die von Bündnis 90/Die Grünen zum Auftakt der heißen Phase des Europa-Wahlkampfes am Freitag in die Merschstraße gerollt wurde: Sechs Meter im Durchmesser ist die aufblasbare Erdkugel mit der Aufschrift „Es gibt keinen Planet B“, die als Hingucker für den Wahlkampf-Stand diente. Neben den Grünen waren auf dem Eper Markt am Freitag auch die Frauen der Gronauer „Pulse-of-Europe“-Bewegung vertreten, um auf die Europawahl am 26. Mai aufmerksam zu machen.