Zwischen 100.000 Euro und Plan B

In den vergangenen Wochen durfte ich die Nachwuchssängerin begleiten – und habe nicht nur ihre Auftritte im TV und zum Teil auch live erlebt. Ich habe auch komplette Sendungen geschaut. Und habe deshalb nach wie vor eine geteilte Meinung über dieses Fernseh-Format.

Der Trennstrich wird bei mir zwischen den Castings und Recalls – so nennen sie die ersten Auftritte der Teilnehmer, die ein wiederholten Mal vor der Jury ihr Können unter Beweis stellen dürfen – und den Live-Shows gezogen.

Welten liegen dabei nicht nur zwischen dem Talent der Personen, die sich vor der Kamera präsentieren dürfen, sondern auch in der Art und Weise, wie die Jury mit ihnen umgeht.

Unterhaltung auf Trash-Niveau

Die eigentlich ersten Castings bekommt der Fernsehzuschauer nicht zu sehen. Zum ersten Vorsingen vor den Juroren kommen nur diejenigen, die bestimmte Ansprüche erfüllen. Und das muss nicht immer Gesangstalent sein. Einige, so hat man das Gefühl, machen alles für ein paar Minuten öffentliche Aufmerksamkeit und liefern die Munition für Bewertungen, bei denen es bisweilen auch deutlich unter die Gürtellinie geht.

Und da setzt dann auch meine Kritik an: Das zur Schaustellen und manchmal nicht nur sprichwörtliche Entblößen hat nicht unbedingt etwas mit dem Herausfiltern von Gesangtalenten zu tun. Es ist Unterhaltung auf Trash-Niveau, das bis zur Menschenverachtung geht.

Aber es gibt auch eine andere Seite – und die kann man entdecken, wenn man den Werdegang von Joana Kesenci betrachtet.

Die Familie hinter sich

Dass sie singen kann, das hatte sie bereits im vergangenen Jahr bei ihrer Schulentlassungsfeier der Realschule in Gronau in der Bürgerhalle unter Beweis gestellt. Doch Talent allein reicht dafür nicht aus. Mehrere Jahre Gesangsausbildung in der städtischen Musikschule haben ein Fundament gelegt, auf das sie in den vergangenen Monaten aufbauen konnte.

Dazu kommt ihr persönliches Umfeld. „Ich hätte mich gerne schon früher bei DSDS beworben, aber meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich erst meinen Schulabschluss mache“, plauderte sie bei einem unserer Termine aus dem Nähkästchen. Nicht nur ihre Eltern, ihre ganze Familie scheint jetzt fest hinter ihr zu stehen und sie gleichsam zu schützen.

Halbfinale von "Deutschland sucht den Superstar" 1/53 Die Entscheidung: Joana Kesenci (r.) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die DSDS-Jury, bestehend aus (v.l.) Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs und Clarissa Schöppe sind ausgeschieden. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti (l.) und Davin Herbrüggen stehen im "DSDS"-Finale am 27. April 2019. Finalistin Joana Kesenci fehlt aus Jugendschutzgründen auf diesem Gruppenfoto. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Das Duett von Joana Kesenci und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert und Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert und Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Dieter Bohlen (r.) und Pietro Lombardi. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Jury: V.l.: Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Top 6 von "DSDS" mit Moderator Oliver Geissen. V.l.: Nick Ferretti, Clarissa Schöppe, Joana Kesenci, Oliver Geissen, Davin Herbrüggen, Taylor Luc Jacobs, und Alicia-Awa Beissert. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Jury: V.l.: Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Chefjuror Dieter Bohlen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Chefjuror Dieter Bohlen (l.) und Nick Ferretti Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Moderator Oliver Geissen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert und Davin Herbrüggen Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xavier Naidoo Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xavier Naidoo Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xavier Naidoo Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Auch 2020 besteht die Jury wieder aus (v.l.) Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo. 2.v.l Moderator Oliver Geissen. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Joana Kesenci (r.) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Davin Herbrüggen (r.) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Nick Ferretti ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Alicia-Awa Beissert (M.) ist im Finale. Clarissa Schöppe und Taylor Luc Jacobs scheiden aus. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Entscheidung: Alicia-Awa Beissert (vorne) ist im Finale. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti (l.) und Davin Herbrüggen stehen im "DSDS"-Finale am 27. April 2019. Finalistin Joana Kesenci (oben rechts) fehlt aus Jugendschutzgründen auf diesem Gruppenfoto. Foto: "Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Als Mitglied der aramäischen Gemeinde in Gronau hat Familie ohnehin eine besondere Bedeutung für die junge Frau, die gerade auch als Botschafterin ihrer Glaubensrichtung positiv in Erscheinung tritt. Ein Besuch mit der Familie in der Kirche, das gemeinsame Gebet zur Erbauung vor den Auftritten – bei diesen Inhalten im Einspielfilm wurde es im ansonsten auf Party getrimmten Studio richtig still.

Plan B

Es ist aber auch der Plan B, der bei ihr feste Konturen hat. „Wenn ich am Samstag nicht gewinne, dann geht es wieder zurück in die Schule“, erzählte sie mir am Donnerstag am Telefon. Auf dem Weg zu ihrem Fachabitur hat sie sich für die Zeit der Live-Shows beurlauben lassen, mit dem St.-Antonius-Hospital eine Vereinbarung getroffen, dass sie ihre Ausbildung ein Jahr später starten kann. Dass sie diesen Plan B habe, entlockte ihr Dieter Bohlen bereits bei ihrem ersten Fernsehauftritt. So erzeugt man ein positives Image, das bei Joana Kesenci nicht aufgesetzt ist.

Sie macht es den TV-Produzenten auch einfach: Während andere über Mitbewerber lästerten, nahm Joana andere Teilnehmer nach schlechten Auftritten tröstend in die Arme, spendete Trost – und ist auch da authentisch. Denn genau so erlebt man sie, wenn kleine Fans mit Autogramm-Wünschen auf sie zukommen oder ihre Unterstützer vor den Live-Shows in Köln von ihr begrüßt werden – eine herzliche Person.

DSDS-Joana: Heimspiel in der Gronauer Bürgerhalle 1/22 Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Zu Dreharbeiten für den Einspielfilm der TV-Show am Ostersamstag besuchte ein Fernsehteam am Mittwoch die Dinkelstadt. Foto: Guido Kratzke

Und ein kleiner medialer Profi. Wenn die Kameras klicken oder die Aufnahmen laufen, ist sie von einer auf die andere Sekunde voll fokussiert, schaltet ihr Lächeln ein oder formuliert Sätze, die den Anforderungen des Genres entsprechen, im Grunde genommen aber ziemlich weich gespült sind. Ganz so, wie es von ihr erwartet wird.

Kleine Gewinner

Am Samstagabend wird nur einer der vier Finalteilnehmer als zwischenzeitlicher Gewinner von der Bühne gehen und sich über einen Plattenvertrag bei Universal-Records sowie ein Preisgeld von 100 000 Euro freuen dürfen.

Kleine Gewinner sind die Finalisten allerdings bereits jetzt. In den vergangenen Wochen erhielten sie für die Bühnenshows nicht nur intensives Gesangs-Coaching und Bühnentraining. Seit gestern sind auch ihre ersten eigenen Songs bei den einschlägigen Online-Diensten verfügbar.

Joanas Song "Like A Fool" Joanas ersten eigenen Song können Sie sich hier anhören. ...

Und wenn es gelingt, für einen Fototermin mehrere Hundert Unterstützer in den Inselpark zu versammeln, dann spricht dies für Joanas Popularität. Schon beim Einzug in die Live-Show gab es einen kleinen Auto-Korso zwischen den Kreisverkehren und von Woche zu Woche schauen mehr Unterstützer gemeinsam im Kino die TV-Übertragungen und jubeln vor der Leinwand, wenn ihre Joana zu sehen ist.

Der Traum vom Superstar 2019

Einige Teilnehmer früherer Staffeln – und zwar nicht nur die Sieger – sind heute in verschiedenen Musikgenres mehr oder weniger erfolgreich unterwegs, andere komplett in der Versenkung verschwunden. Die Kombination aus Fleiß, Ehrgeiz und Talent im Zusammenspiel mit einer Familie, die sie schützt, könnte über den Tag hinaus Joanas Erfolgsrezept sein. „Glaubst Du, dass Du gewinnen wirst?“, wollte ich von ihr wissen. Sie zögerte einen Moment, was eigentlich ungewöhnlich für sie ist. „Ich versteife mich nicht zu sehr auf den Sieg, dann ist hinterher die Enttäuschung nicht so groß, wenn es nicht klappen sollte“, war sie dann schon wieder ganz der Profi.

Heute Abend werde ich im Studio in Köln in einer journalistischen Zwickmühle sein. Einerseits bin ich vor Ort um für Sie, liebe Leserinnen und Leser, objektiv über die Finalshow und das Drumherum zu berichten. Aber noch mehr drücke ich Joana die Daumen, das ihr Traum vom Superstar 2019 wahr wird.