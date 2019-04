Schönheiten treiben auf der Dinkel

Epe -

Mehr als 2500 quietschgelbe Pielepatten konnten es am Sonntag kaum erwarten, sich trotz frischer elf Grad in die Fluten zu stürzen. Ehe die gestylten und aufgepimpten Entchen jedoch ihre schwimmerischen Qualitäten beweisen durften, hieß es erst einmal „Spieglein, Spieglein, an der Wand, welches sind die schönste Enten im Eper Land?“