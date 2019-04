Was die Gäste in diesem Konzert erwartet, bleibt aber eine Überraschung. Nur so viel verraten die Akteure in einer Pressemitteilung: Die 50 Horizont-Sängerinnen mit den hungrigen Herzen werden am 25. Mai (Samstag) um 19 Uhr direkt vom Himmel auf die Bühne von Duesmann’s Spinnerei fallen. Sie stellen immer wieder unter Beweis, dass nichts Anderes als Chorgesang für sie zählt.

Die 15 sangesfreudigen Extraschichtler hingegen beweisen in ihrem Repertoire wie tief ihre Liebe zur Musik und zum A-cappella-Gesang ist. Selbstverständlich bringen beide Chöre den einen oder anderen Song zusammen auf die Bühne, da dieses Club-Konzert schließlich unter dem Motto „Und die Chöre singen für dich . . .“ steht. Die musikalische Leitung des Abends hat Andreas Pauk.

Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro sind im Vorverkauf bei den am Konzert beteiligten Sängerinnen und Sängern erhältlich. Darüber hinaus können diese bei der Volksbank Gronau-Ahaus (Hauptstelle Gronau und Hauptfiliale Epe) erworben werden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Duesmann’s Spinnerei an dem Abend nur teilbestuhlt ist und die nur in geringer Anzahl vorhandenen Sitzplatzkarten zum Preis von 15 Euro verkauft werden.