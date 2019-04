Besonderer Clou bei dem Festnachmittag ist die Fotoausstellung mit Bildern aller Gruppen, die jemals im Haus Buterland betreut wurden. Dazu gibt es eine Wand mit Klarsichthüllen, in denen sich zahlreiche Einzelfotos von Kindergartenkindern befinden. „Wer sich darauf wiedererkennt, darf das Foto mitnehmen“, verspricht Nanni Frieler , die das Haus von Anfang an leitet.

Zunächst war nur die mittlere Etage der ehemaligen Jugendherberge mit einer Gruppe belegt. Das änderte sich schnell. Anfang 1998 nahm im Obergeschoss die dritte Gruppe die Arbeit auf, 2010/11 erfolgte ein Anbau. Derzeit ist die Städtische Kita Haus Buterland eine Vier-Gruppen-Einrichtung, in der „die Kinder in allen Formen betreut und gefördert werden“, wie Nanni Frieler sagt. Mittlerweile kommen 84 Kinder in die Kita, wo sich 18 Erzieherinnen um sie kümmern.

„Wir fühlen uns hier verwurzelt, wir gehören zum Buterland“, findet die Leiterin. Ein Großteil der Kinder stammt denn auch aus dem Stadtwesten der Stadt Gronau – zum Beispiel aus Neubaugebieten, die es zu Beginn der Arbeit 1994 noch gar nicht gab.