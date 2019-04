35 Mädchen und Jungen feiern in Epe ihre Erstkommunion

Epe -

35 Mädchen und Jungen der Pfarrei St. Agatha Epe haben am gestrigen Weißen Sonntag in der von Pfarrer Jestin Sam geleiteten Messe erstmals die Kommunion empfangen. Katechetinnen hatten sie mit Pastoralreferentin Anne Grothe auf dieses Fest vorbereitet. Die Kommunionkinder gestalteten den Gottesdienst mit. Jedes Kommunionkind hatte eine Aufgabe, etwa die Gemeinde zu begrüßen, Gaben zum Altar zu bringen oder Fürbitten zu lesen. Einige Kinder bildeten mit Geschwistern einen Kommunionkinder-Chor unter der Leitung von Martin Geiselhart. „Nehmt euch den sogenannten ungläubigen Thomas als Beispiel“, riet Grothe den Kindern mit Verweis auf das Evangelium. „Fragt nach, zweifelt, seid kritisch, benutzt euren Kopf. Aber lasst euch auch im Herzen von Jesus berühren. Es gibt mehr auf dieser Welt, als wir mit unseren Augen sehen können.“ Den Kindern fielen viele Beispiele ein: Liebe, Freundschaft und Glücklich-Sein waren nur einige ihrer Antworten. Grothe nahm diese Gedanken auf und erklärte, genauso könne man zwar die Verwandlung von Brot in den Leib Christi nicht sehen, aber Jesu Liebe oft spüren. Und darum ginge es beim Brot-Teilen und Brot-Essen in der Kirche: zu spüren, dass Jesus die Menschen liebe. Mit dieser Feier ist der Auftakt zu weiteren Erstkommunion-Messen in St. Agatha gemacht. Am 5. und 12. Mai werden weitere Kinder das erste Mal die Kommunion empfangen.