Mit Udo und Gronauten für Europa-Wahl

Gronau -

Mit Udo gemeinsam für Europa: Die Gronauer Anhänger der „Pulse-of-Europe“-Bewegung trafen sich am Samstagnachmittag mit den Gronauer Lindenberg-Fans, um an der Udo-Statue auf dem Kreisverkehr für die Europawahl am 26. Mai zu werben. Das Motto der Bewegung: „Was immer Du wählst, wähl Europa“ machten die Gronauten und die Pulse-of-Europe-Protagonisten mit Fahnen, Bannern und Plakaten deutlich. Viele Autofahrer im Kreisel zeigten mit Hup-Signalen, dass sie diese spontane diese Aktion befürworten. Übrigens: Udo Lindenberg unterstützt die Bewegung auch persönlich. Auf einem Plakat wirbt er für Europa: „Mein Geburtsort ist Gronau. Mein Zuhause ist die Reeperbahn. Meine Heimat Europa.“