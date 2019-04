Während des Jazz-Wochenendes (Samstag von 19 bis 18 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr) locken im ehemaligen Felix-Laden an der Neustraße 1 attraktive Schnäppchen. Dort werden an beiden Tagen Schmuck, Taschen, Tücher. Bilder und Bilderrahmen zum Verkauf angeboten. Die Idee für diesen Trödelmarkt der besonderen Art hatten einige Mitstreiterinnen der Gronauer Bücherbörse. Der Erlös des Verkaufs kommt dem Verein „Hummel“ (Hilfen für Kinder psychisch belasteter Eltern) zugute. Das Foto entstand beim Einräumen und zeigt einen Teil des Teams, das sich am kommenden Wochenende in den Dienst der guten Sache stellt.