Offener, transparenter und chilliger – drei Attribute sind es, die Stadtwerke-Sprecher Stefan Busch in den Sinn kommen, wenn er die in den vergangenen Wochen durchgeführten Modernisierungsarbeiten am Gronauer Parkfreibad zusammenfassen soll. So präsentiert sich die städtische Badeanstalt, wenn sich am morgigen Mittwoch erstmals wieder die Türen für die Freiluftsaison 2019 öffnen.

Damit sich alle Interessierten einen eigenen Eindruck verschaffen können, wird der Eintritt zum Saisonstart frei sein. Von 8 bis 19 Uhr heißt es beim Tag der offenen Tür „Anschauen – Anschwimmen – Angrillen“. Und da in Gronau Jazzfest-Zeit ist, gibt es auch Live-Musik: Ab 15.30 Uhr gibt es ein Kaffeekonzert mit „The Farmhouse Jazzband“ – und im Café Sprungbrett die passende Verköstigung.

„Es ist ein ganz anderer Blick, wenn man ins Freibad hineinkommt“, erklärt Busch. Das hat verschiedene Ursachen: Rund 20 Paletten mit Steinen wurden in den vergangenen Wochen aufgenommen. So befinden sich jetzt auch im Eingangsbereich, wo das Planschbecken seinen Standort behalten hat, statt plattierter Flächen kleine Liegewiesen. Und auf ihnen laden große Holzliegen zum Rumfläzen ein. Auch zwischen der großen Rutsche und dem Sprungturm wurde neuer Rasen ausgerollt – insgesamt rund 1000 Quadratmeter.

Für die Rasenflächen wurden, wie auch für das Bültenfreibad in Epe, jeweils 20 mobile Liegen angeschafft, die gegen einen Pfandbetrag von zwei Euro ausgeliehen werden.

Neu strukturiert wurden auch die Bereich der Beete und Hecken. Vor dem Café Sprungbrett wurde ein großes Blumenbeet angelegt, das für die Bienen und Wespen attraktiver als die süßen Kuchenstückchen werden soll. Liguster und Nusshecken fassen die Flächen rund um die Becken. Statt der großen Fichten, deren Nadeln immer auf die Rusche fielen, wurde eine kleine Baum­allee entlang des Sanitärgebäudes angelegt. In Kürze wird eine Tribüne an den Startblöcken eingerichtet, die sich in der Optik an den großen Liegen orientieren wird.

Im Zuge der Modernisierungsarbeiten wurde die komplette Lichttechnik umgebaut. Ausschließlich LEDs sorgen jetzt in den Tagesrandzeiten und im Gebäudeinneren für sparsame Beleuchtung.

Insgesamt investierten die Stadtwerke rund 150 000 Euro.