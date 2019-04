Rabiate Ladendiebin

Gronau -

Eine 40-jährige Gronauerin ist am Montagmorgen in einem Geschäft auf der Königstraße beim Diebstahl von vier Flaschen Whiskey erwischt worden. Mitarbeiter des Marktes folgten der Diebin und stellten sie auf dem Parkplatz. Dort wurde die Frau rabiat: Sie schlug einem der Mitarbeiter ihre Handtasche gegen den Kopf und stieß einer weiteren Geschädigten mit dem Hinterkopf gegen die Stirn. Dennoch gelang es den Mitarbeitern, die Diebin bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizeibeamten stellten die Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.