Tänze mit Schluckauf

Gronau -

Für Giora Feidman, einen der weltbesten Interpreten jüdischer Klezmer-Musik, ist das Alter kein Problem. Das Hebräische, so erläutert er spitzbübisch, wird ja schließlich von rechts nach links gelesen. Und so wird aus einem 83-Jährigen kurzerhand ein 38-Jähriger. Man ist eben nur so alt, wie man sich fühlt. Wenn man den Klarinettisten am Montagabend in der Bürgerhalle erlebte, nahm man ihm die 38 vielleicht nicht ganz ab – aber für 40 würde er angesichts seiner geistigen und musikalischen Frische noch durchgehen . . .