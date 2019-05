Wahlbenachrichtigungen sind unterwegs

Am 14. April sind von Amts wegen rund 32 200 Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis der Stadt Gronau eingetragen worden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Dieses Verzeichnis ist auch die Grundlage für die Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, die in dieser Woche postalisch zugestellt werden. Wer bis zum 5. Mai keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, jedoch meint, wahlberechtigt zu sein, wird gebeten, sich mit dem Wahlbüro der Stadt in Verbindung zu setzen. „Sollte jemand bis zu diesem Zeitpunkt keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben, aber in dem Glauben sein, wahlberechtigt zu sein, hat er im Zeitraum vom 6. bis zum 10. Mai die Möglichkeit, das Wählerverzeichnis einzusehen“, erläutert Detlev Hollenborg, Fachdienstleiter „Innere Verwaltung“ und zuständiger Leiter des Gronauer Wahlbüros. „Wer sich rechtlich verbindlich informieren will, findet die Einzelheiten auf der Homepage der Stadt Gronau in der ‚Bekanntmachung der Stadt Gronau über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai‘, die im Amtsblatt Nr. 11/2019 der Stadt Gronau am 26. April veröffentlicht wurden“, erklärt der Wahlbüro-Leiter weiter.

Er weist zudem auf wichtige Informationen hin, die ebenfalls über die Homepage der Stadt Gronau (www.gronau.de) zur Verfügung stehen. Sie betreffen: Informationen zum Wahlrecht (Link zur Seite des Bundeswahlleiters), die Beantragung von Briefwahlunterlagen sowie die Antwort auf die Frage: „Wo ist mein Wahlbüro?“