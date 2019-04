Die beiden Männer im Alter von 22 und 25 Jahren waren gegen 11.30 Uhr in einem Pkw mit französischer Zulassung nach Deutschland eingereist. An der Anschlussstelle Gildehaus hielt eine Streife der Bundespolizei das Auto an. Bei der Überprüfung der beiden albanischen Insassen stellten die Beamten fest, dass weder der 22-jährige Fahrer noch der 25-jährige Beifahrer einen Aufenthaltstitel besaßen. Darüber hinaus konnte der Fahrer nicht nachweisen, dass er eine Fahrerlaubnis besitzt.

Im Laufe der Kontrolle sahen sich die Bundespolizisten das Fahrzeug näher an. Hinter der Teppichverkleidung im Fußraum des Beifahrers entdeckten sie dabei ein in schwarzer Folie eingewickeltes Päckchen mit 1120 Gramm Kokain. Beide Männer wurden festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.