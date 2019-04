Ausweise gefälscht: Zwei Jahre Haft auf Bewährung

Mit den gefälschten Papieren und weiteren unechten Ausweisen beantragten seine Auftraggeber – einige davon ebenfalls aus Gronau – Verbraucherkredite bei diversen Banken. Davon zahlten sie nur wenige Raten beziehungsweise gar nichts zurück. Der Schaden, den der 39-Jährige mit zu verantworten hat, beläuft sich auf über 108 000 Euro, erklärte der Vorsitzende Richter.

Die Fälschungen des Gronauers entstanden in 2011, die Betrügereien geschahen 2011 und 2012. Mehr als zehn Beteiligte waren in den vergangenen Jahren angeklagt, einige von ihnen wurden mit mehrjährigen Haftstrafen belangt.

Der nun verurteilte 39-Jährige hatte den Haupttäter im Gefängnis kennengelernt. Er war nämlich schon einmal – im Jahr 2003 wegen schweren Raubes – verurteilt worden. Damals zu fünf Jahren Haft. Den größeren Teil der Strafe saß er ab, der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. Trotz laufender Bewährungszeit ließ sich der Gronauer auf das kriminelle Milieu ein, zeichnete der Richter nach.

Die Strafe fiel relativ milde aus. Ein Grund dafür sei, dass der 39-Jährige strafrechtlich nicht mehr auffiel, so der Richter weiter. Auch habe er bei der Aufklärung der Fälle geholfen, so dass „die Ermittlungsbehörden auf besserer Grundlage vorankamen“. Der Gronauer habe die Polizei allerdings anfangs belogen, indem er behauptete, er habe die falschen Dokumente in den Niederlanden erworben. „Erst bei der vierten Vernehmung“, sagte der Richter, habe er sich zu den Taten bekannt. In den vergangenen Jahren habe er dann regelmäßig Kontakt zur Polizei gehalten, um zu erfahren, wann sein Verfahren beginnt und sich „vom Milieu ferngehalten“.

Einen Grund für die Aussetzung der Strafe zur Bewährung sah die Kammer in der „familiären Situation“ des Angeklagten. Der Mann ist verheiratet, mittlerweile dreifacher Vater und wieder berufstätig. Wegen der „überlangen Verfahrensdauer“ gelten drei Monate der Strafe bereits als verbüßt. Das Gericht habe den Prozess wegen anderer Fälle, vornehmlich Haftsachen, nicht eher beginnen können.