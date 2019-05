Schüsse in Enschede: Mann verletzt

Enschede -

Nach einem Vorfall, bei dem am Dienstagabend ein Mann in Enschede durch einen Schuss verletzt worden war, hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige hatte sich selbst auf der Polizeiwache gemeldet. Angaben der Polizei zufolge hatte sich der Zwischenfall gegen 18.20 Uhr im Bereich Hoge Bothofstraat/Oldenzaalse­staat ereignet. Ein 40-jähriger Enscheder wurde durch den Schuss am Bein verletzt. Der Schütze flüchtete. Die Polizei nahm sofort Ermittlungen auf und sperrte den Tatort ab. Ein Polizeihubschrauber flog längere Zeit über dem Stadtzentrum. Später drangen Polizeibeamte in ein Haus am Eri­capad in Enschede ein. Dort wurde aber niemand angetroffen. Über die Hintergründe der Tat teilte die Polizei noch nichts mit. Der Twentsche Courant Tubantia berichtet, dass es sich bei dem Opfer und dem Tatverdächtigen um zwei Männer handeln soll, die schon längere Zeit miteinander Streit haben.