Mitmacher statt Mitläufer nötig

Robert Brandt hatte am Ende der Maikundgebung einen Wunsch: Dass es bei der Europawahl am 26. Mai in Gronau eine Wahlbeteiligung von 70 Prozent geben möge. Der Vorsitzende des DGB-Ortsverbandes: „Dann wären wir zwar immer noch nicht Weltmeister, hätten aber wenigstens nicht mehr die rote Laterne bei der Wahlbeteiligung“. Nimmt man die Beteiligung an der Maikundgebung als Gradmesser, so wird Brandts Wunsch wohl nicht in Erfüllung: Nur rund 50 Menschen nahmen an der knapp einstündigen Veranstaltung auf dem Heuss-Platz teil.

Bürgermeister Rainer Dotkotte Foto: Klaus Wiedau

„Europa. Jetzt aber richtig!“ lautet in diesem Jahr das DGB Motto für den Tag der Arbeit am 1. Mai. „Treffender und passender hätte man es nicht wählen können“, so Bürgermeister Rainer Doetkotte, der die Wahl am 26. Mai als „Schicksalswahl“ bezeichnete. Er erinnerte daran, dass Europa für 70 Jahre Frieden, offene Grenzen und Wohlstand stehe. „Die EU ist so allgegenwärtig, dass wir ihre Vorteile oft für selbstverständlich halten.“ Aber, so Doetkotte mit Blick auf den Brexit weiter: „Europa ist nicht fertig, wie uns der Blick über die Straße von Dover zeigt. Es sind nur 27 Kilometer – demnächst aber vielleicht eine andere Welt.“

Der Appell des Bürgermeisters: „Europa braucht keine Mitläufer, sondern Mitmacher, Menschen die ihre Verantwortung einbringen.“ Denn, so Doetkottes Appell: „Europa braucht uns.“ Es brauche die Vision, durch die deutlich werde, worauf es bei der Gestaltung und im Zusammenleben ankomme: „Nämlich auf Vertrauen, auf wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung, auf das Gefühl und das Wissen, aufeinander angewiesen, voneinander abhängig und füreinander verantwortlich zu sein.“

Anke Rehorst, DGB-Ortsverband Gronau Foto: Klaus Wiedau

Anke Rehorst, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Ortsverbandes, zeigte anhand mehrerer Bausteine, die Forderungen des DGB mit Blick auf Europa auf. „Europa, jetzt aber richtig, heißt: Die Menschen müssen im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen.“ Soziale Interessen müssten Vorrang haben vor Unternehmensinteressen, die EU müsse zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden. Es brauche gleich Chancen für Männer und Frauen und ein ambitioniertes Programm für Zukunftsinvestitionen, das Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung, Infrastruktur und Wohlstand für alle sichere und fördere. Zugleich, so Rehorst, gelte es am 1. Mai „klare Kante gegen Rechts und alle, die unser Land und Europa spalten wollen, zu zeigen“. Der Tag der Arbeit sei zugleich „der Tag der europäischen Solidarität“ im Kampf für gesellschaftlichen Zusammenhalt, sozialen Fortschritt, gute Arbeit, gute Einkommens- und Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung und eine Rente, die für ein gutes Leben reiche. Auch Rehorst rief dazu auf, am 26. Mai das Wahlrecht zu nutzen – „für ein solidarisches und gerechtes Europa“.

Robert Brandt, DGB-Ortsverband Gronau Foto: Klaus Wiedau

Robert Brandt betonte, dass 2018 durch die Gewerkschaften für Arbeitnehmer viel erreicht worden sei, wie er an Tarifzuwächsen und innovativen Tarifabschlüssen – etwa bei Bahn und chemischer Industrie – deutlich machte. Auch die Arbeit der Großen Koalition zeige nach ruckeligem Neustart erste Erfolge – so im Bereich der Stabilisierung des Rentenniveaus oder der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung. Gleichwohl bleibe viel zu tun. Brandt nannte hier unter anderem die Stichworte Mindestlohn, Grundrente („Die Rente muss für alle armutsfest werden“) und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum („Wir brauchen eine Rückkehr zum sozialen Wohnungsbau, auch bei uns hier in Gronau“).

Mit Blick auf die Europawahl betonte auch Brandt die Notwendigkeit, die soziale Komponente der Europa-Politik zu stärken. Die – bei der Kundgebung mit Fahnen und Bannern anwesenden Gronauer Mitglieder der „Pulse-of-Europe-Bewegung“ sah er „mit skeptischem Blick“, wie er sagte: „Denn sie sind für das Europa derjenigen, die Macht und Geld haben und herrschen.“

Pim Weierink und Iris Gruber Foto: Klaus Wiedau

Musikalisch mitgestaltet wurde die Kundgebung von Iris Gruber (Saxofon) und Pim Weierink (Gitarre).