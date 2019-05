Wie die Polizei auf Anfrage der WN-Redaktion bestätigte, wurden Polizeibeamte und Rettungskräfte bereits gegen 13.25 Uhr erstmalig zum Döhrmannplatz gerufen, weil die polizeibekannte 33-Jährige nach Zeugenaussagen dort eine Fensterscheibe eingetreten und sich dabei leicht verletzt hatte. Eine Behandlung durch die Rettungskräfte lehnte sie zu diesem Zeitpunkt ab.

Gegen 17 Uhr wurden die Rettungskräfte erneut durch Passanten gerufen. Auch diesmal lehnte die alkoholisierte Frau laut Polizei die Behandlung ab. Das missfiel ihrem 52-jährigen Bekannten: Er stieß einem der Rettungssanitäter vor den Oberkörper. Der Sanitäter wurde nicht verletzt. Die 33-Jährige entfernte sich in Richtung Neustraße und trat während der Flucht gegen das Rad, mit dem die Seniorin zu diesem Zeitpunkt über den Döhrmannplatz fuhr. Die 87-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf. Sie wurde nach Behandlung vor Ort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige fotografierte die am Boden liegende Frau, was Polizeibeamte ihm untersagten. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar auf dem Landesgartenschau-Gelände, flog schließlich aber ohne die Patientin ab.

Die 33-Jährige alkoholisierte Frau wurde festgenommen, dabei leistete sie nach Angaben der Polizei Widerstand und musste gefesselt werden. Die Frau – bisher fiel sie nach Angaben von Sicherheitskräften „nur“ durch verbale Ausfälle und wegen Gewalt gegen Sachen auf – wurde nach der Entnahme einer Blutprobe zwangsweise in die Psychiatrie des Lukas-Krankenhauses eingewiesen, wie Rainer Hoff, Leiter des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung der Stadt, gegenüber den WN bestätigte.

Das weitere – gesetzlich dezidiert geregelte – Verfahren sieht in solchen Fällen vor, dass binnen eines Tages nach der Zwangseinweisung ein Vormundschaftsrichter nach persönlichem Kontakt mit einem Patienten darüber entscheidet, ob und für wie lange der weitere Aufenthalt in der Psychiatrie erfolgt. Parallel dazu hat die Polizei im konkreten Fall Anzeigen gegen die 33-Jährige erstattet. Im Zuge des weiteren Ermittlungsverfahrens, so Rainer Hoff auf Anfrage weiter, prüft jetzt die Staatsanwaltschaft, ob ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben wird.