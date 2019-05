Austausch von Intensitäten

So oder so – es waren drei Koryphäen am Werk. Redman alleine hätte für drei Saxofonisten durchgehen können. Seine Gabe, die Töne zu modulieren, schien grenzenlos. Sonore Fülle transformierte er in ätherische Entrücktheit, dann schuf er mystische Klänge durch Überblasen, dann wieder verströmte das Sax einen lyrischen Ton, der großartig zu der fantastischen Ballade „I‘m glad there is you“ passte.

Gregory Hutchinson stand ihm am Schlagzeug in nichts nach: Hatte der Mann sechs Hände und Füße? Mit Sticks, Schlegeln, Trommeln und Becken war er ein permanenter, aber filigraner Begleiter. Er setzte Akzente (und Pausen), wo sie keiner erwartete, sie aber dennoch passten. Dabei spielte er sich nicht in den Vordergrund; er war einfach immer da, sorgte für Dynamik, und wenn er mal die Felle peitschte, dann hatte das seinen Grund. Kurz: Welche Klangwelten in einem normalen Drumset stecken – seit dem Auftritt Hutchinsons weiß man’s.

Reuben Rogers erwies sich als kongenialer Gigant am Kontrabass. Er zeigte, wie man sich mit tiefen Tönen auf Höhenflüge begibt.

Joshua Redman Trio und David Sanborn Acoustic Band beim 31. Jazzfest 1/18 Einen Saxofon-Gipfel erlebten die Jazzfest-Besucher am Mittwoch. Das Joshua Redman Trio und die David Sanborn Acoustic Band waren zu Gast. Foto: Martin Borck

Das ganze Trio war deutlich mehr als seine Einzelteile: Die Interaktion zwischen den drei Musikern hatte eine Qualität für sich. Wie sich – beispielsweise bei „Back from Burma“ aus einem langen Saxofon-Intro ein formidabler Klangkosmos entwickelt, in dem die Intensität bis zum Finale ständig wächst – als Zuhörer sitzt man da vor Spannung auf der Stuhlkante oder wippt auf den Zehenspitzen. Allein wie die drei gemeinsam das Tempo verzögern und beschleunigen, wie sie einen gemeinsamen Atem finden – das zeichnet ein Klasse-Trio aus, das gemeinsam musikalisch Freiheit auskostet. Und das mit einer Lässigkeit und Eleganz, die ihresgleichen suchen.

Schade, dass nach 70 Minuten schon Schluss war – doch das Publikum war dankbar, ein derart inspirierendes Trio live erleben zu dürfen. Martin Borck