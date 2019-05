Knackiger Funk, dampfende Beats

Aus dampfenden Beats und knackigem Funk, Soul und House und anderer Zutaten zauberten sie einen fett groovenden Mix. Mit zahllosen Anklängen an populärmusikalische Strömungen aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren. Oscar de Jong und Wim Plug (die beiden gehören zur Keimzelle von Kraak & Smaak) drehten an den Knöpfen ihrer Sample-Maschinen und drückten die Tasten der Synthesizer. Bassist Alex Oele verstärkte die funkige Komponente des stampfenden, pulsierenden Elektrogewummers, Joris Feiertag an den Drums sorgte für zusätzlichen, druckvollen Drive, und Sängerin Berenice van Leer und ihr Kollege Ivar Vermeulen brachten den Soul in das Gemisch ein. Das Ganze erwies sich als äußert partytauglich. Bei den Besuchern im Atrium des Cinetech erzeugte es auf jeden Fall heftigen Bewegungsdrang. Einer ihrer Titel – „Dynamite“ – trifft den Charakter der Mucke ganz gut.

Kraak & Smaak beim Jazzfest Gronau 2019 1/14 Kraak & Smaak verwandelte am Donnerstagabend das Atrium des Cinetech in einen Tanzschuppen. Foto: Martin Borck

Es ist aber auch geschickt, wie die Gruppe vorgeht: Mit Versatzstücken, die teils an Musik der in den 80ern avantgardistischen „Talking Heads“ oder auch „Working Week“ erinnern, deckten sie eine große stilistische Bandbreite ab. Sie haben aber auch keine Scheu vor der Verwendung von Disco-Knallern wie „I feel Love“: Große Chance also, dass die Retro-Mischung beim Publikum Wiedererkennungsgefühle auslöst.

Dadurch dass die Präsentation ganz und gar von heute ist, wurde ein Spannungsfeld zwischen Modern und Retro geschaffen, das den besonderen Reiz dieser Musik ausmachte. Martin Borck