Fährt dafür Hunderte Kilometer mit Tempo 15/Stunde. „Ich will sozialschwachen Rentnern helfen“, sagt Riek. Und strahlt dabei. Und das, obwohl sie selbst vom Leben nicht gerade verwöhnt geworden zu sein scheint.

Sie leidet, wie sie beim Zwischenstopp in Gronau sagt, an Dyslexie, einer Störung, bei der trotz normal ausgeprägtem Hör- und Sehvermögen die Fähigkeit eingeschränkt ist, Wörter oder Texte zu lesen und zu verstehen. Zudem hat sie weitere gesundheitliche Probleme: „Herz, Asthma, die Hüften“, sagt sie. Trotzdem will sie sich mit ihrer Sponsoring-Tour engagieren, weil sie es falsch findet, wie die Gesellschaft mit armen und sozialschwachen Rentnern umgeht.

Moderatorin eines lokalen Radiosenders

Nach dem Start in Tynaarlo waren unter anderem Winschoten, Nieuweschans, Leer, Papenburg, Haren, Lingen, Nordhorn und Bad Bentheim Stationen der Tour. Bis Freitag ist sie noch in Gronau, wohnt im Bed&Breakfast-Haus „Die Perle von Gronau“ an der Eper Straße. Unter anderem, so sagt sie, will sie noch mit Pfarrern und anderen Multiplikatoren sprechen. Und sie will Alteneinrichtungen in der Stadt besuchen, um den dort lebenden Menschen Danke zu sagen für deren Lebensleistung. Über Enschede, Hengelo, Almelo, Coevorden und andere Orte soll ihr Weg sie schließlich wieder nach Tynaarlo führen.

Das große Ziel von Riek Vlieg: „Ein Benefizkonzert , bei dem alte Künstler noch mal auf die Bühne gehen, um anderen Menschen zu helfen.“ Die Verbindung zur Musik rührt von einer Arbeit her, die Riek viele viele Jahre gemacht hat: Sie war nach eigenen Angaben Moderatorin eines lokalen Radiosenders in ihrer Heimat, dem Ort Tynaarlo südlich von Groningen, präsentierte Schlagersendungen und hat, wie sie sagt, Interviews mit James Last, André Rieu und Rex Gildo geführt. Bis heute hat sie Verbindungen in die Branche, hofft auch von dort auf Unterstützung für ihr Anliegen.

Unterstützung durch Organisationen

Mit dem Erlös eine Benefizkonzert soll – über eine Stiftung – ein ehrgeiziges Projekt finanziert werden: Jeweils eine Einrichtung in Deutschland und den Niederlanden, in denen sich ältere Menschen aus dem jeweils anderen Land erholen können. Zugleich sollen in den Einrichtungen Menschen aus dem jeweils anderen Land einen Arbeitsplatz finden – Menschen, die sonst durch das soziale Netz fallen würden.

Bei der Umsetzung helfen soll die Stiftung MHFJ - das steht für „Musik – happy für jeden“, wie sie die Abkürzung übersetzt, die in großen Lettern auf ihrem Shirt prangt. „Dafür brauche ich aber Menschen aus Deutschland und die Niederlanden, die mitmachen“, erklärt sie, hofft auf Unterstützung durch Einzelne, aber auch durch Organisationen wie Rotary-Clubs. Selbst könne sie die Stiftung nicht betreiben, erklärt sie, da sie von Sozialmitteln lebe.

Wer Riek Vlieg unterstützen möchte, erreicht sie am besten über ihre E-Mail-Adresse: riek-vlieg@hotmail.nl . „Aber es kann dauern bis ich antworte, weil ich ja jetzt unterwegs bin“, sagt sie.