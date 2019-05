Für viele Unternehmen in Gronau ist grenzüberschreitende Arbeit täglich Brot. „Aber nicht nur die lokale Wirtschaft – ganz Deutschland hat enorm von der EU profitiert“, sagt Katharina Vater . Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Gronau (WTG) ist seit einigen Monaten im Amt. Bei ihrer Kennenlernrunde hat sie zwar noch nicht alle Firmen in Gronau und Epe besucht; doch ihr fallen sofort einige Produzenten und Dienstleister ein, die Gewinn aus den offenen Grenzen ziehen. „Viele örtliche Unternehmen haben ihren Absatzmarkt in einem Umkreis von 50 Kilometern. Aber etliche sind auch international tätig wie Altex oder Teupen. Oder auch Heidemann Schmuck.“ Die Manufaktur hat als kleines Start-up in Alstätte angefangen, jetzt operiert sie von Gronau aus und vertreibt ihren Schmuck europaweit.

Ob Speditionen oder Textilbüros – große Teile der Gronauer Wirtschaft profitieren davon, dass Handelszölle abgebaut sind und der Markt dereguliert ist. „Warum ist Europa wirtschaftlich denn so gewachsen?“, fragt Katharina Vater. Eine rhetorische Frage.

„Es geht uns doch – pauschal gesagt – in der EU extrem gut. Das gilt es zu bewahren. Das Emporkommen nationaler Strömungen halte ich für grundverkehrt. Wir in Deutschland sind – hoffe ich – am ehesten vor derartigen Bestrebungen gefeit, weil uns als Export-Weltmeister bewusst ist, wie sehr Europa uns nutzt.“ Insofern kann sie auch den Brexit nicht nachvollziehen. „Wenn man nach China und in die USA schaut, kann die Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung doch nicht ,zurück in die Kleinstaaterei‘ lauten.“

Nicht dass es nichts zu verbessern gäbe. Eine schnellere Gesetzgebung und Umsetzung würde sie sich schon wünschen. Dennoch ist sie überzeugt, dass Europa nur gemeinsam stark ist.

Katharina Vater genießt die Grenzlage Gronaus. „Das ist doch das Tolle, dass man schnell in den Niederlanden ist.“ Unterschiedliche Mentalität, Kultur, Sprache und Landschaft auf kleinem Raum erleben zu können, fasziniert sie. Aber sind die Folgen der Grenze für die lokale Wirtschaft nicht negativ? „Niederländische Investoren haben Interesse an Gewerbeflächen in Gronau“, sagt die WTG-Chefin. VDM-Cars beispielsweise – ursprünglich ein niederländisches Unternehmen – ist in Gronau aktiv. Andersherum profitieren deutsche Fachgeschäfte für Küchen von der Grenznähe. „In den Niederlanden hat die Qualität von in Deutschland hergestellten Küchen einen hervorragenden Ruf.“

Mit ihrem Enscheder Kollegen Peter Schildkamp steht Katharina Vater in Kontakt. Auch auf Unternehmer-Ebene hat es grenzüberschreitende Aktivitäten gegeben, zum Beispiel eine gemeinsame Fahrt zur Hannover Messe. Viele grenzüberschreitende Projekte werden von der EU gefördert.

Innerhalb der Europäischen Union bräuchte man viel mehr Netzwerke, so dass die Partner einander besser verstehen, findet sie. „Beziehungsmanagement“ hält die Wirtschaftsförderin für wichtig – auf Unternehmensebene genauso wie zwischen Staaten. „Die richtigen Partner zusammenzubringen, das ist die Kunst“.