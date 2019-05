So stieg die Bilanzsumme von 2,8 auf 3,1 Milliarden Euro („Besser als im Verbands- und Bundesdurchschnitt“, sagte Frank Overkamp ). In zehn Jahren habe sich der Wert mehr als verdoppelt. Die Volksbank Gronau-Ahaus gehöre somit zu den 50 größten Genossenschaftsbanken in Deutschland.

Das Einlagengeschäft stieg von 1,6 auf 1,7 Milliarden Euro. Das Kreditgeschäft von 2,4 auf 2,6 Milliarden. Das Ergebnis aus Zinsüberschuss und Provisionen stieg auf 76 Millionen Euro.

Der Überschuss betrug 41,1 Mio. Euro. 14,1 Mio. Steuern wurden gezahlt. Die Mitglieder erhalten eine Dividende in Höhe von 6,5 Prozent. Auch ins neue Jahr sei die Bank gut gestartet, so Overkamp. Die Zahl der Mitglieder ist um rund 1000 auf über 32 000 gestiegen.

In Schöppingen, Nienborg und Graes werden die Geschäftsstellen umgebaut, kündigte Overkamp an. Der Standort Enscheder Straße in Gronau wird ausgebaut. Dort soll die Immobilienabteilung einziehen.

„Wir beschäftigen uns stark mit der digitalen Transformation. Sie sehen wir als Chance.“ Aber auch in der analogen Welt sei die Bank unterwegs und stehe im intensiven Dialog mit den Kunden und Mitgliedern.

Die niedrigen Zinsen seien eine Herausforderung. „Wir investieren das uns anvertraute Geld genauso wie wir es unseren Kunden raten.“ Ein Mix aus Aktien, Anleihen und Immobilien schaffe ein optimales Risikoprofil.

Aufsichtsratsvorsitzende Felizita Söbbeke zeigte sich angesichts der Zahlen „sprachlos“. Die Erwartungen seien übertroffen worden. Das liege auch daran, dass die Mitarbeiter offenbar „Lust daran haben, Bank zu machen“. Der Dank von Vorstand und Aufsichtsrat galt denn auch der Belegschaft.

Die Berichte des Vorstands und Aufsichtsrats, über die gesetzliche Prüfung und die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns wurden einstimmig genehmigt.

Die turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Christoph Almering, Heiner Temmink und Josef Uphues wurden einstimmig wiedergewählt. Hans Schaap erreichte die Altersgrenze. Er war 24 Jahre lang in dem Gremium Mitglied gewesen, wie Asmus Schütt vom Genossenschaftsverband „Verband der Regionen“ als Laudator hervorhob. Er zeichnete Schaap mit der Ehrennadel des Verbands in Gold aus. Felizita Söbbeke lobte Schaaps kritischen Geist und seine direkte Art, mit denen er Entscheidungen immer wieder hinterfragt habe, und seinen Humor.

Für Schaap wählte die Vertreterversammlung die Schöppingerin Nicole Hüsing in das Gremium.