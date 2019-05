Vorbeugen statt ausbrennen

„Sorgen ertrinken nicht in Alkohol. Sie können schwimmen“, stieg Diakonin Dr. Lieseltraud Lange-Riechmann (Koordination Betriebliches Gesundheitsmanagement) direkt ins Thema ein. „Die heutige, zunehmend erfolgsorientierte Arbeitswelt ist geprägt durch hohen Leistungs- und Erfolgsdruck, lange Arbeitszeiten sowie dauerhaft hohe Konzentrations- und Flexibilitätsanforderungen. Chronische Überbelastungen greifen unseren Gesundheitszustand an und verstärken das Risiko für psychische Krankheiten wie Burnout und Depressionen, aber auch Suchterkrankungen“, so Lange-Riechmann weiter.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) wolle dazu beitragen, dass alle Präventionsmöglichkeiten ausgeschöpft würden. Neben Arbeitsschutz/-sicherheit, dem betrieblichen Eingliederungsmanagement, der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Schwerbehinderungsberatung sei die betriebliche Suchtprävention eine wichtige Säule des BGM, was bei diesem Gesundheitstag deutlich werde.

An verschiedenen Ständen gab es für die Mitarbeiter des Wittekindshofes Gronau die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen. „Weniger Stress bei gesundheitlichen Einschränkungen – Hilfen in der Arbeitswelt“, lautete beispielsweise das Motto am Stand des Integrationsdienstes Borken/Coesfeld, während das Diakonie Suchthilfezentrum Gronau Informationen zum Thema „Cannabis“ präsentierte. Darüber hinaus erwartete die Besucher um 13 Uhr ein Fachvortrag zum Thema „Sucht“ von Ilka Zeidler (BKK Gildemeister-Seidensticker).