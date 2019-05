„Pop up Platt“ mit Tönne Speckmann

Gronau -

Tönne Speckmann ist zurück. In seiner Rolle als Eper Urgestein hatte Otto Lohle im Trio mit Klaus Wiedau und Stefan Busch 25 Jahre lang für große Unterhaltung und viele Lacher gesorgt. Am 7. Juni feiert Lohle, im echten Leben Mitarbeiter beim Kulturbüro Gronau, nun sein Comeback in dieser Rolle – und zwar als kauziger Museumsführer des Rock’n’Popmuseums. Dabei hat er allerhand Wissenswertes zu den Stars des Museum in petto – auf Plattdeutsch, versteht sich.